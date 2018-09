Centeno sob pressão para não ter défice

A duas semanas da apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2019, os economistas escutados pelo Expresso acreditam que o ministro das Finanças tem todas as condições para propor um saldo orçamental de, pelo menos, 0% do PIB já no próximo ano. Isto apesar de, na semana passada, Mário Centeno ter insistido que a meta deste ano e do próximo — 0,7% e 0,2%, respetivamente — se vão manter.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)