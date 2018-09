Gostava de experimentar comer cerveja? Uma empresa de Chaves encontrou a solução

Uma empresa de Chaves vai lançar no mercado cerveja para comer em forma de geleias e caviares, um projeto que "inovou" um produto tradicional e que se destina principalmente à exportação para países consumidores desta bebida. O projeto "Beer to eat" foi desenvolvido pela empresa flaviense Sapientia Romana, com sede em Chaves, distrito de Vila Real, e quer partir à conquista dos países europeus consumidores de cerveja.

O coordenador do projeto, Ricardo Correia, explicou nesta quinta-feira, durante a apresentação da iniciativa, que foram criados produtos como geleias e caviares (pequenas esferas que no seu interior têm cerveja). O objetivo é levar as cervejas portuguesas para "as colheres dos consumidores europeus". Os produtos cheiram e sabem a cerveja, não têm álcool, mas "mantêm os traços principais da cerveja que lhe deu origem".

É um produto, referiu, principalmente dirigido à exportação e a aposta vai incidir principalmente em países cervejeiros, como a Holanda, a Alemanha, depois também a França ou o Reino Unido.

As exportações representam 55% das vendas da empresa transmontana e, em Portugal, são muitos os turistas que compram e levam para os países de origem.

O responsável afirmou que se trata de uma "microempresa", sediada no "interior profundo", longe dos centros de consumo e de onde "fica mais caro" exportar os produtos. "Uma empresa como esta, para sobreviver, tem que apostar na valorização, neste caso, através da inovação. Daí nós estarmos sempre à procura de ideias novas que consigam acrescentar valor. Procuramos gerar as melhores experiências, experiências diferenciadas, e estarmos sempre a surpreender os clientes", frisou. Ricardo Correia disse que a microempresa "já conseguiu criar quatro postos de trabalho em Chaves".