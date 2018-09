Fundadores do Instagram abandonam a empresa que venderam ao Facebook

Kevin Systrom e Mike Krieger abandonaram os cargos de presidente executivo e administrador tecnológico do Instagram, empresa que fundaram e que venderam há seis anos ao Facebook por mil milhões de dólares.

O anúncio da saída dos co-fundadores, que permaneciam como administradores executivos da empresa, surge meses depois de também os fundadores do WhatsApp abandonarem esta empresa em conflito com o dono do Facebook, Mark Zuckerberg.

Apesar de as razões da saída não serem claras, Kevin Systrom fez uma declaração na segunda-feira assegurando que continua entusiasmado com o futuro do Instagram e do Facebook nos próximos anos e que não irá no imediato criar uma nova empresa.