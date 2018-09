Amazon Web Services abre escritório em Lisboa

A empresa de serviços tecnológicos da Amazon passou a ter escritórios em Portugal, o 19º país europeu onde a companhia se instala

A Amazon Web Services abriu um escritório em Lisboa, tornando Portugal o 19º país europeu onde a empresa se instala fisicamente, anunciou a empresa em comunicado. O objetivo do escritório é dar maior apoio aos atuais clientes de serviços tecnológicos da Amazon e captar novos clientes.

A Amazon Web Services especializa-se em serviços informáticos, armazenamento, redes, bases de dados e outros, incluindo soluções de inteligência artificial.

“Estamos entusiasmados por abrir o nosso primeiro escritório AWS em Portugal” afirmou Miguel Alava, diretor da empresa para o Sul da Europa.

A empresa não revela com quantos trabalhadores arranca o seu escritório em Lisboa.

“A decisão de abrir oficialmente um escritório em Lisboa surge no seguimento de muitos anos a apoiar os clientes do país na sua adoção da cloud. Temos vindo a notar um interesse real por parte das empresas em Portugal, que pretendem arrancar com a AWS para inovar, reduzir os seus custos de TI [tecnologias de informação] e fazer crescer as suas organizações”, acrescenta o mesmo responsável.

Entre os clientes portugueses da Amazon Web Services estão a EDP, Feedzai, Impresa (dona do “Expresso”), Globalvia, Outsystems e Uniplaces, entre outros.