Número de beneficiários de prestações de desemprego caiu 9% em agosto

Foram atribuídos em agosto 137.653 subsídios de desemprego, uma subida de 1,7% face a julho de 2018 e uma descida de 8% face a agosto de 2017

O número de beneficiários de prestações de desemprego foi de 169.044 em agosto, mais 0,4% face ao mês anterior, mas menos 8,9% comparando com o mesmo período de 2017, revelam as estatísticas mensais da Segurança Social.

Os dados publicados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, indicam que foram atribuídos em agosto 137.653 subsídios de desemprego, uma subida de 1,7% face a julho de 2018 e uma descida de 8% (menos 12.026 desempregados) face a agosto de 2017.

Já o subsídio social de desemprego inicial caiu 0,3% face ao mês anterior e 12% em termos homólogos, chegando a 6.230 beneficiários, enquanto o subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 21.381 pessoas, menos 3,5% relativamente ao mês anterior e menos 20,4%, considerando agosto do ano passado.

O valor médio das prestações de desemprego foi de 492,41 euros em agosto, um acréscimo de 1,1% face a julho e de 5,8% face ao mês homólogo. A medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração em agosto integrou 4.550 indivíduos, uma redução de 15,5% face a julho, mas um aumento homólogo de 65,3% (mais 1.798 pessoas), explicado pela "redução do período de elegibilidade de 360 para 180 dias", previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2018.

Esta medida consiste na atribuição de uma prestação mensal de valor igual a 80% do montante do último subsídio social de desemprego recebido, durante 180 dias. Os dados mostram ainda que, em agosto, os subsídios por doença aumentaram 0,9% face a julho e 36,6% comparando com o mês homólogo, contabilizando-se 139.412 baixas. As mulheres representam 59,4% do total das baixas por doença.

Quanto às pensões de velhice, registaram-se em agosto mais 2.233 pensões do que em julho, um acréscimo de 0,1%, e mais 4.004 face ao mesmo mês do ano passado, totalizando 2.039.127.