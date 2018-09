Aveiro domina incentivos

A região de Aveiro tem o tecido empresarial mais dinâmico do país no que toca a aproveitar os incentivos comunitários do Portugal 2020. Os cálculos são do Expresso que comparou as 23 regiões do continente quanto à vontade em concorrer aos sistemas de incentivos do atual quadro comunitário, ao mérito em ver os projetos aprovados e à capacidade em concretizar os investimentos no terreno.

