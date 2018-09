Por causa da guerra comercial, OCDE revê em baixa crescimento mundial

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apresentou esta quinta-feira as suas previsões económicas intercalares baixando o crescimento mundial para 3,7% e o da zona euro para 2% em 2018. No próximo ano, a zona euro deverá abrandar ainda mais. A Argentina entra em recessão em 2018

O crescimento mundial foi revisto em baixa para este ano e o próximo, segundo o relatório de projeções intercalares apresentado esta quinta-feira por Laurence Boone, o economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Entre as grandes economias, a OCDE reviu em baixa o crescimento na zona euro e destacou, nas economias emergentes, a queda em recessão da Argentina já este ano, e um abrandamento forçado na Turquia. Este relatório intercalar atualiza as projeções publicadas em maio.

"A expansão pode ter chegado ao seu ponto máximo", avisa a organização baseada em Paris, destacando o abrandamento económico a partir do próximo ano à escala mundial. Para já reviu em baixa em uma décima, a taxa de crescimento mundial para 2018, baixando-a de 3,8%, nas projeções de maio, para 3,7%, nas projeções divulgadas esta quinta-feira. Para o próximo ano, a projeção é revista em duas décimas, caindo de 3,9% para 3,7%, o que significa que a aproximação a um crescimento mundial de 4% fica mais longe.

O principal culpado desta revisão em baixa são as tensões comerciais à escala mundial. "As tensões comerciais começaram a morder e já estão a causar efeitos adversos nos planos da confiança e do investimento", sublinhou Boone. Mas o recém-nomeado economista-chefe da OCDE acrescenta como outros riscos a vulnerabilidade dos mercados emergentes, as alterações políticas, e as debilidades orçamentais nomeadamente na zona euro. Destacou, em particular, como fontes de incerteza política, o desfecho das negociações do Brexit e a situação em Itália.

Boone referiu, ainda, o aperto da política monetária norte-americana por parte da Reserva Federal (Fed) destacando que isso está a provocar o repatriamento dos capitais dos mercados emergentes para os EUA. A Fed deverá subir a taxa diretora mais 25 pontos-base na reunião da próxima semana e o mercado de futuros aponta para o fecho do ano com a taxa de referência do banco central dos EUA no intervalo entre 2,25% e 2,5%. Os juros da dívida norte-americana a 10 anos regressaram na quarta-feira acima de 3%, um máximo desde maio.

Previsões da Zona euro, Argentina e Turquia mais pessimistas

O impacto desta desaceleração económica nota-se mais na zona euro e em algumas economias emergentes.

A OCDE destaca a revisão em baixa do crescimento na zona euro, de 2,2% para 2% em 2018, e de 2,1% para 1,9% no ano seguinte.

Nas economias emergentes, a Argentina entra já em recessão em 2018, com uma quebra de 1,9%, face a uma previsão anterior de um crescimento de 2%. A Turquia, outro dos mercados emergentes em destaque este ano, a previsão de crescimento para este ano baixa de 5,1% para 3,2% e a OCDE projeta que descerá para 0,5% no próximo ano.

Apesar de serem os dois gigantes em confronto na guerra comercial em curso, as projeções para os EUA e a China não foram alteradas em relação às publicadas em maio: 2,9% em 2018 e 2,7% em 2019 para o primeiro caso; e 6,7% e 6,4% no segundo.

A OCDE considera como "necessidade imediata" travar o deslizamento para o protecionismo. Pede que se reforce o sistema comercial internacional baseado em regras globais e que se resolvam as tensões através de "um diálogo multilateral". O que choca claramente com a estratégia da Administração Trump apostada no protecionismo como arma geopolítica e numa gestão internacional baseada no unilateralismo.

Em desenvolvimento