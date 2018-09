ERSE aplicou coimas de 2 milhões de euros desde o início do ano

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) já proferiu este ano 20 decisões sobre processos de contraordenação, com um montante total de coimas aplicadas superior a 2 milhões de euros, informou o regulador em comunicado.

“No decurso deste ano foram decididos 20 processos, que resultaram em 13 condenações e sete arquivamentos, tendo o valor das coimas aplicadas ascendido a 2.055.850 euros, dos quais foram já efetivamente cobrados 1.039.075 euros”, revela a entidade presidida por Cristina Portugal.

Os processos decorrem da violação de regras ao nível do relacionamento comercial, das tarifas sociais, da comunicação de leituras e faturação, práticas comerciais desleais, interrupção injustificada do fornecimento de eletricidade e de gás natural, mudança de comercializador e não disponibilização do Livro de Reclamações.

Desde o início do ano o regulador instaurou um total de 23 novos processos. Atualmente, entre processos abertos já este ano e outros que transitaram de 2017, a ERSE tem 59 casos em análise.

De acordo com o regulador, as coimas por interrupções indevidas do fornecimento ascenderam a 257.800 euros, dos quais já foram pagos 141.525 euros pelas empresas visadas.