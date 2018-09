Trump anuncia mais 200 mil milhões de tarifas contra a China

Os Estados Unidos aplicam a partir de 24 de setembro uma taxa de 10% sobre uma nova lista de importações da China no valor de 200 mil milhões de dólares (€170 mil milhões), anunciou esta segunda-feira à noite o presidente norte-americano. A partir de janeiro, a taxa sobe para 25%. Trump ameaçou com uma terceira fase que abarque todas as importações da China

A escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China subiu mais um degrau com o anúncio esta segunda-feira à noite (madrugada de terça-feira na Europa) pelo presidente Trump de um segundo pacote de taxas aduaneiras a aplicar sobre 200 mil milhões de dólares (€170 mil milhões) de importações provenientes da China.

A medida protecionista entra em vigor a 24 de setembro, e tem dois momentos. A partir de segunda-feira é aplicada uma taxa de 10% que subirá, a partir de 1 de janeiro de 2019, para 25%.

Na sequência do anúncio da medida, Pequim cancelou a sua participação em uma nova ronda de negociações para a qual tinha sido convidada pelo secretário do Tesouro norte-americano Steven Mnuchin na semana passada.

Esta segunda vaga protecionista contra a China segue-se a um primeiro pacote de taxas de 25% sobre importações no valor de 50 mil milhões de dólares (€43 mil milhões) aplicado em julho e agosto, a que Pequim respondeu com taxas alfandegárias sobre o mesmo valor de importações provenientes dos EUA.

Espera-se que a China anuncie uma retaliação na próxima semana em resposta a este segundo pacote.

Trump ameaçou, entretanto, que poderá avançar "com uma terceira fase" de imposição de taxas sobre todas as importações provenientes da China que, no ano passado, somaram um valor ligeiramente acima de 500 mil milhões de dólares (€427 mil milhões).

Os dois pacotes de taxas poderão provocar um impacto negativo de 0,4% do PIB na China e de 0,8% do produto norte-americano, segundo os cálculos do consultor Dan Steinbock, fundador do Difference Group e investigador no Centro da União Europeia em Singapura.

A escalada na guerra comercial é um dos principais riscos que ameaçam acentuar o abrandamento no comércio internacional e criar um travão na recuperação económica em curso.

A expetativa centra-se na avaliação que o Fundo Monetário Internacional (FMI) possa fazer do impacto desta escalada no andamento da economia mundial. O FMI realiza a sua assembleia geral a 13 e 14 de outubro onde irá divulgar as novas previsões económicas quando divulgar a atualização do World Economic Outlook.