Talone considera pouco credível a consultora que apontou rendas excessivas no sector elétrico

João Talone, que liderou a EDP entre 2003 e 2006, considera de credibilidade "diminuta" a Cambridge Economic Policy Associates (CEPA), a consultora que no início de 2012 entregou ao Governo de Passos Coelho um estudo apontando a existência de rendas excessivas na produção de eletricidade em Portugal.



"A credibilidade dessa entidade é diminuta", comentou Talone na comissão parlamentar de inquérito das rendas da energia, recordando que a mesma CEPA, que nada tem a ver com a Universidade de Cambridge, foi anos antes contratada por Abel Mateus, enquanto presidente da Autoridade da Concorrência, para estudar os setores do gás e eletricidade, tendo apresentado conclusões que, segundo Talone, assentavam em pressupostos errados.



A CEPA, no trabalho entregue em 2012 ao Ministério da Economia, que tinha Henrique Gomes como secretário de Estado da Energia, apontava às centrais da EDP do regime CMEC (custos para a manutenção do equilíbrio contratual) uma rentabilidade de 14%, acima do custo médio ponderado de capital de 7,5% associado a essas centrais.



O mesmo estudo também apontava para rendas excessivas nos produtores de energias renováveis com tarifas garantidas, entre os quais os parques eólicos e as centrais de cogeração. O trabalho da CEPA foi usado pelo Governo de Passos Coelho para implementar um conjunto de medidas visando o corte de rendas no sector elétrico.



Confrontado pelo Partido Socialista com o estudo de 2017 da ERSE que imputa aos CMEC uma vantagem de 510 milhões de euros face ao anterior quadro de contratos da EDP, Talone respondeu que, se foi essa a conclusão, será "ótimo", porque permitirá reduzir a dívida tarifária do sistema elétrico nacional naquele montante.



João Talone disse ainda na CPI da energia que o seu desafio na presidência da EDP foi assegurar que o fim dos contratos de aquisição de energia (CAE) seria compensado pela criação do regime CMEC num quadro de neutralidade económica, sem que a EDP ganhasse mais ou menos.



De acordo com Talone, os CAE representavam um terço do valor da EDP, pelo que era seu objetivo garantir que com os CMEC a empresa não perderia valor.



No Parlamento Talone assumiu ainda que os CMEC foram feitos propositadamente para serem blindados. "O objetivo era blindar o mais possível o contrato, para não permitir alterações retroactivas que prejudicassem a neutralidade económica dos CMEC. Se não o conseguimos fizemos mal o nosso trabalho", comentou.