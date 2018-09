Se queria encomendar, esqueça. O Ferrari mais potente de sempre custa mais de €1milhão e já está esgotado

O novo carro da marca, descrito como o “mais próximo da experiência de conduzir um Fórmula 1”, foi colocado em pré-venda e será uma edição limitada

Vai até aos 100 km/h em menos de três segundos - 2,9 para sermos exatos. Menos de 500 unidades vão ser produzidas e o preço ronda um milhão de euros. O Monza é o novo supercarro da Ferrari e foi agora anunciado pela marca num evento privado em Maranello, no norte de Itália. Apesar do preço, que a Ferrari não confirmou, a quantidade de pré-encomendas do modelo já esgotou a escassa produção prevista.

Fabricado com um ou dois lugares, conduzir o Monza “é, provavelmente, o mais próximo da experiência de conduzir um Fórmula 1”, descreveu Nicolo Boari, responsável pelo marketing da marca, refere o jornal britânico “The Guardian”. O modelo estará equipado com um motor dotado de 810 cavalos. “Será o Ferrari mais potente da história.”

O Monza deverá ser o sucessor do modelo 166MM da marca, mais conhecido como Barchetta, um clássico modelo de corrida, que foi fabricado nos anos 40 e 50 do século passado.

O evento privado aconteceu esta segunda-feira à noite e foi apenas destinado a um pequeno grupo de investidores e potenciais compradores. Segundo a BBC, só no próximo mês, em Paris, o modelo vai ser apresentado publicamente. Também o preço vai ser revelado nesse momento.

Ainda na última noite, a Ferrari apresentou o seu primeiro SUV, Purosangue, que deverá ser ser lançado dentro de cinco anos. Algo que a marca considerou como “um plano ambicioso mas possível”.