Pedro Norton será o novo presidente da Finerge

Pedro Norton será o novo presidente executivo da Finerge (Chief Executive Officer - CEO). O gestor de 51 anos, iniciou a sua carreira profissional como analista no Banco de Investimentos ESSI, em Setembro de 1990.

Juntou-se ao grupo Impresa em 1992, onde desempenhou diversas funções de direcção e administração tendo assumido, a 1 de Outubro de 2012, as funções de presidente executivo do grupo, cargo no qual se manteve até 2016.

Em 2017 passou a integrar o conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian onde se manterá como administrador não executivo.

A Finerge, para onde transita Pedro Norton, está estabelecida em Portugal desde 1996, onde detém um portfólio de 889 megawatts (MW) sendo o segundo maior produtor de energia eólica em Portugal. A empresa é detida na sua totalidade pela First State Investments, empresa que gere e investe os recursos de numerosos fundos de pensões Europeus, Australianos e do resto do mundo. O investimento da Finerge em Portugal ascende aos 1.300 milhões de euros.

Rui Neves e Eduardo Camino continuam o seu trabalho na direcção da Finerge como Chief Operating Officer (COO) e Chief Financial Officer (CFO) liderando a empresa para novos investimentos da Finerge em Portugal e no estrangeiro.

A empresa pretende diversificar a sua produção com outas fontes de energia renováveis, como seja o Solar Fotovoltaico e as Hídricas.

Pedro Norton é licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, com formação em Television Management pela Boston University School of Communication. Completou ainda os Advanced Management Program da Kellogg School of Management e do INSEAD.

Ao longo da sua carreira foi ainda presidente da Associação Portuguesa de Comunicações (APDC), administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos, consultor de diversas empresas e lecionou em várias universidades.

Pedro Norton escreve regularmente, há vários anos, artigos de opinião em diversas publicações, e é atualmente cronista da Visão e comentador da RTP.