Nobel da Economia sobre Portugal: “Quem paga pouco de entrada por uma casa está a correr demasiados riscos”

O prémio Nobel da Economia de 2017, Richard Thaler, afirmou esta segunda-feira no Porto que o mercado imobiliário em Portugal está "quente" e deixou alguns alertas.

O co-autor do livro "Nudge", que influenciou a presidência Obama, está no Porto no âmbito da conferência "Vertex", promovida pela Porto Business School, disse que "não sabe se a próxima crise será imobiliária ou no mercado financeiro", mas alertou para o mercado da habitação em Portugal, que diz estar "quente".

"Acho que quem está a pagar pouco de entrada [por uma casa] está a correr demasiados riscos", afirmou.

"Eu sou um otimista por natureza, por isso não vou dizer que a catástrofe está aí ao virar da porta, mas certamente pode acontecer", salientou, à margem do evento.

"O nosso presidente atual [Trump] não é competente no seu trabalho. E no Reino Unido, onde passo muito tempo, isto do 'Brexit' é uma loucura. Há muita coisa que pode correr mal", afirmou.

Thaler, mago da economia comportamenal, deu uma entrevista ao Expresso, que pode ser encontrada na edição do passado fim-de-semana, onde explica porque é que a natureza humana torna as crises mais prováveis.