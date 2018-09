Quantos metros quadrados compra um milhão de dólares?

O mercado de habitação de luxo está ao rubro em Portugal, principalmente em Lisboa e no Porto, com os preços destas casas a chegarem, em média, aos €7 mil por metro quadrado, mas a poderem mesmo atingir os €16 mil e os €22 mil por metro quadrado. Mas se esta é uma realidade nova para Portugal — que tanta contestação está a criar junto de alguns partidos políticos —, lá fora ela já existe há muitos anos, com preços bem mais elevados do que os praticados por cá.

O estudo The Wealth Report, realizado pela Knight Frank, mostra bem isso. Neste documento, cuja versão mais atual foi publicada há cerca de duas semanas, a consultora imobiliária elabora uma lista que mostra quantos metros quadrados se compram com um milhão de dólares (cerca de €862 milhões) nas 20 principais cidades do mundo (ver infografia).

Por exemplo, no Mónaco, um milhão de dólares só chega para comprar 16 m2, o que atira o preço por metro quadrado para mais de €60 mil. Ou seja, uma casa com 100 m2 poderá custar uns €6 milhões. Esta é a cidade mais cara de todas, mas bem perto surge Hong Kong, onde um milhão só dá para comprar 22 m2 e logo depois aparece Londres, onde o mesmo montante chega para apenas 29 m2. Paris também não está muito longe, mas Madrid já surge mais no final da lista (ver gráfico) e é uma das cinco cidades onde um milhão de dólares já dá para comprar mais de 100 m2. Mesmo isso atira o valor por metro quadrado para mais de €10 mil.

Lisboa não figura no ranking, aliás, a versão anual e mais longa deste estudo, que é publicada em março de cada ano, peca por não analisar a capital de Portugal, mas apenas a região do Algarve onde, historicamente, estavam as casas mais caras do país. Mas essa realidade mudou, e a Grande Lisboa já é uma forte concorrente a esse ranking. Pelas contas do Expresso com base nos preços médios que atualmente se praticam no centro histórico de Lisboa — cerca de €7000 por m2 — um milhão de dólares (ou cerca de €862 mil) daria para uns 123 m2.

Preços a subir menos

De acordo com o estudo da Knight Frank, os preços das casas de luxo continuaram a subir nos primeiros seis meses deste ano em praticamente todas estas cidades, tal como já se tinha verificado em 2017, mas a subida foi menor. Ou seja, em 2017 cresceram, em média, 6%, e este ano aumentaram 4,2%. Uma tendência que a consultora diz que se irá manter devido às medidas restritivas que têm sido impostas em alguns mercados — para controlar a especulação — e também porque o custo do financiamento junto da banca está mais elevado.

Ainda assim, pode ler-se no documento, há casos onde os preços estão a crescer mais este ano do que no ano passado, como Singapura e Tóquio. No primeiro caso, porque aumentou a procura estrangeira e o custo dos terrenos para construção — tal como em Lisboa — e no segundo caso porque a economia melhorou significativamente e por antecipação aos Jogos Olímpicos de 2020.

Na Europa, Madrid é um bom exemplo, com os preços a subirem mais de 10% no primeiro semestre de 2018. É, aliás, a cidade da Europa analisada nesta lista onde os valores mais sobem. Segue-se-lhe Berlim e depois Paris. Nos EUA também se registaram subidas significativas, nomeadamente em Los Angeles, onde os preços das casas de luxo aumentaram 7,8% no primeiro semestre.