Mobilidade: Portugal está longe das melhores práticas

A professora do Instituto Superior Técnico e investigadora em Transportes, Rosário Macário, considera que o sistema de mobilidade nacional está três décadas atrasado face às melhores práticas que vêm da Suíça, mas também da Holanda, Dinamarca, Finlândia ou Suécia. “Na visão pessimista, se nos compararmos com a Suíça, temos mais de 30 anos de atraso.” Mas, na visão otimista desta perita, Portugal até pode “cortar caminho” e recuperar rapidamente o tempo perdido: “Creio que estamos num momento bom, a tecnologia está disponível, há investidores, a indústria tem feito manifestações claras de que pretende centrar em Portugal alguns focos de inovação. Há competência técnica no país para ajudar a desenvolver, implementar e monitorizar soluções. Parece haver vontade e momento político para estimular decisões”, diz.

Para continuar a ler clique AQUI