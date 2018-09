Investimento estrangeiro atinge recorde no imobiliário

O desempenho do mercado imobiliário está a registar recordes em todos os segmentos de negócio, mas é a área de investimento em ativos comerciais — como shoppings, edifícios de escritórios, lojas de rua ou armazéns — que mais se tem destacado. Tal como o Expresso já tinha noticiado há cerca de um mês, o volume de investimento comercial aplicado nos primeiros sete meses do ano atingiu os €1,9 mil milhões, mais 56% que no mesmo período do ano passado e o valor mais alto de sempre verificado num só semestre. A novidade é que, desses €1,9 mil milhões, 98% são capital estrangeiro. “Um peso recorde”, segundo o estudo que a consultora Cushman & Wakefield divulgou esta sexta-feira.

