Banqueiro irlandês de topo a caminho do Novo Banco

Em maio ganhou um galardão do jornal "The Irish Times" por tornar o Allied Irish Banks (AIP) numa das potências bancárias de Dublin. Agora, e de acordo com a edição do "The Sunday Times", Mark Bourke estará a caminho do Novo Banco.

Segundo o jornal britânico, o diretor financeiro, que anunciou a sua partida do AIB há poucos dias, terá sido convidado para assinar um contrato com o Novo Banco no início de 2019.

Não estará ainda definido se Bourke trabalhará diretamente com o Novo Banco ou será contratado pela Lone Star, dona de 75% da instituição, para a gestão de investimentos.

Bourke iniciou a carreira em 1989 na PricewaterhouseCoopers (PwC), onde acabou por ser tornar num dos sócios da auditora. Em 2006 era já um dos líderes do importante grupo financeiro irlandês IFG.

Oito anos depois transferiu-se para a AIB, transformando este banco numa "organização lucrativa e sustentável", de acordo como o "The Irish Times", que destaca papel deste gestor para o regresso do banco irlandês aos mercados de ações de Dublin e Londres.

O Expresso contactou o Novo Banco e aguarda um comentário à notícia avançada pelo "The Sunday Times"