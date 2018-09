Na Europa o atual desenho do mercado elétrico protege mais o consumidor ou as elétricas?

Temos muitas anomalias no mercado europeu de eletricidade. Quando comecei a trabalhar o projeto da União da Energia ficou claro que precisávamos de uma grande transformação no sector elétrico. Creio que o pacote Energia Limpa para Todos trará uma transformação profunda. O que fizemos foi propor um novo desenho do mercado elétrico muito focado nos consumidores. Queremos assegurar que se eles quiserem podem também produzir a sua própria eletricidade. E garantir que se houver alterações que ponham em perigo os consumidores mais vulneráveis teremos soluções para os proteger. Tem havido discussões sobre preços regulados e eu defendo que devemos estar focados na questão da pobreza energética e dos consumidores vulneráveis, sem subsidiar os preços de quem usa a eletricidade para aquecer a piscina.

