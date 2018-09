Donde virá a próxima crise?

Uma década depois do colapso do Lehman Brothers a 15 de setembro de 2008, a situação é paradoxal. A crise que vivemos nestes últimos dez a onze anos ainda não foi sequer deitada definitivamente para o caixote do lixo da História, mas já regressaram os rumores de uma nova a formar-se no horizonte. Há mesmo quem já tenha marcado data e tenha escolhido o décimo aniversário do Lehman Brothers para nos revelar. Os especialistas do banco J.P. Morgan Chase dizem que o fantasma regressa em 2020. Já daqui a dois anos. O ‘doutor catástrofe’ Nouriel Roubini, com o seu sócio Brunello Rosa, apostam na mesma data.

Para continuar a ler clique AQUI