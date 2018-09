Como o colapso de um banco mudou as nossas vidas

A crise financeira nasceu na primeira metade do ano 2007 quando surgiram os primeiros problemas em fundos de investimento americanos relacionados com o crédito hipotecário de alto risco - o maldito subprime. Mas o dia que ficará para sempre na memória de todos é 15 de setembro de 2008, o dia do colapso do banco de investimento Lehman Brothers que levou a crise para outro patamar. A economia mundial viveu a primeira recessão em mais de duas décadas, os governos e os bancos centrais avançaram com doses maciças de medidas para tentar evitar uma nova Grande Depressão e a banca viveu meses de verdadeiro pânico.

Faz hoje precisamente dez anos que o mundo acordou com a notícia da falência do Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimento norte-americano que valia mais do que a riqueza criada anualmente por muitos países, Portugal incluído. Foi o primeiro grande banco a falir numa altura em que já tinha havido diversas intervenções públicas nos EUA para salvar instituições em dificuldades. Mesmo assim, só ao longo dos meses seguintes se percebeu toda a dimensão daquela data histórica.

A falência do Lehman foi muito mais do que o fim de uma instituição centenária encharcada de ativos mal avaliados. Foi o rastilho que acabou pode conduzir à propagação de uma crise de desconfiança à escala global, levando os mercados a retraírem-se e os bancos a deixarem de emprestar entre si. Um pouco por toda a Europa e nos Estados Unidos, os governos abriram cordões à bolsa financiando resgates ou emitindo garantias para garantir o balão de oxigénio às instituições financeiras. Mas, dois anos depois do Lehman, foi a vez dos próprios Estados serem postos em cheque, com a Grécia a transformar-se no rastilho europeu da crise de dívidas soberanas.

A história que se segue é conhecida e ainda hoje em dia é contada através das cicatrizes que provocou em milhões de cidadãos um pouco por toda a Europa e os Estados Unidos.

A importância do banco na violenta crise que se abateu sobre Portugal e a Europa nos últimos anos levou o Expresso a assinalar a data da sua falência com uma série de trabalhos, publicados a partir da edição de 21 de julho, onde tentámos perceber o que mudou na economia e na finança dez anos depois, e em que medida as lições da crise foram assimiladas.

Começámos por olhar para a evolução dos juros da dívida pública, como isso se reflete no nosso dia-a-dia, no que pagamentos pelos empréstimos e como a hipersensibilidade dos investidores ainda não foi ultrapassada. Basta ver como qualquer perturbação em Itália ou noutro país da zona euro, faz tremer as yields por toda a Europa. Com Portugal na linha da frente.

Mas analisámos também as mazelas que ainda afetam o crescimento de muitas economias e de como o cenário de estagnação é, em alguns casos, uma possibilidade real. E fomos também tentar saber se a banca está melhor do que há dez anos e, pelo caminho, ouvimos o testemunho de cinco dos principais banqueiros portugueses.

Depois de termos visto milhares de investidores a ficar sem o dinheiro que aplicaram em produtos financeiros, tentámos também responder à pergunta sobre se os pequenos aforradores estão hoje mais protegidos de vendas agressivas e abusivas. "Está lá? Daqui é o seu gestor de conta e esta conversa está a ser gravada”. Já ouviu esta frase? É hoje uma realidade repetida muitas vezes.

O sistema fiscal é um tema incontornável, dado o papel que os offshores desempenham na ocultação de património e como facilitaram os bancos a mascarar a sua débil situação financeira. E, por isso, fomos analisar a revolução silenciosa que está a operar na abolição do sigilo bancário à escala mundial.

A carência de capital trouxe também consigo uma deslocação do poder político-económico, com a China a aspirar chegar ao primeiro lugar no tabuleiro económico.

Por fim, os riscos que pairam sobre a economia mundial e os riscos de emergência de novas crises são analisados numa entrevista ao economista norte-americano Kenneth Rogoff. E há também entrevistas com Alberto Alesina, da universidade de Harvard nos EUA, Nuno Valério do ISEG em Lisboa e do Nobel de 2017, Richard Thaler.