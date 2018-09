75% dos seniores que trabalham estão fora das empresas

Três em cada quatro dos seniores a partir dos 65 anos que estão empregados em Portugal trabalham por conta própria ou para a família, sem um salário. É a conclusão da análise realizada pelo Expresso aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Apesar do aumento da idade da reforma nos últimos anos — subiu dos 65 anos para os 66 anos em 2014 e desde então tem vindo a agravar-se com a evolução da esperança de vida, estando em 2018 nos 66 anos e quatro meses —, o emprego por conta de outrem acima dos 65 anos continua a ser residual em Portugal.

