Os Verdes querem jardins no topo dos prédios

O Partido Ecologista Os Verdes quer ver os telhados dos edifícios municipais da capital cobertos de jardins.

Na assembleia municipal da próxima terça-feira, dia 18, o PEV vai recomendar à Câmara Municipal de Lisboa (CML) essa possibilidade, bem como o levantamento exaustivo de todos os imóveis onde se possam colocar coberturas ajardinadas.

Em nota divulgada esta terça-feira, os Verdes propõem também que a CML faça um estudo sobre a qualidade do ar interior em todos os estabelecimentos de ensino sob sua responsabilidade. Mas exigem ainda que a autarquia proceda à divulgação dessa informação “com vista à resolução dos problemas detetados no sentido de garantir uma boa qualidade do ar nas escolas”.