Algarve tem a maioria do alojamento local, mas as câmaras não vão criar quotas

Ao contrário de Lisboa, o alojamento local “não tem sido um problema para o Algarve, e está a ser muito positivo para a economia e a regeneração urbana”, diz o presidente da câmara de Faro, Rogério Bacalhau

s câmaras do Algarve não planeiam criar quotas ou “zonas de contenção” ao alojamento local, uma possibilidade aberta pela nova lei que vai entrar em vigor a 22 de outubro. E isto apesar do Algarve concentrar o maior volume de alojamentos locais, com um peso muito superior ao de Lisboa e do Porto juntos.

“Não tencionamos criar quotas, nem exercer nenhuma ação direta e repressiva ao alojamento local, mas vamos estar atentos ao evoluír da situação”, adianta Rogério Bacalhau, presidente da câmara de Faro, referindo que esta posição se estende à generalidade das câmaras do Algarve. “Conversando com os nossos autarcas, não temos sinalização de qualquer problema associado ao alojamento local que possa levar a este tipo de medidas”.

Relativamente às queixas de condomínios, que também foi um dos principais alvos da nova legislação do alojamento local (que passou para as câmaras a responsabilidade de dirimir queixas de vizinhos, que em última instância podem ditar o fecho dos alojamentos) o autarca de Faro garante que “até à data não tivemos qualquer tipo de reclamação, nada que pudesse consistituír-se como um problema”.

Pelo contrário, “o alojamento local tem sido muito positivo para o concelho, como mais-valia económica e também na regeneração urbana”, considera Rogério Bacalhau, frisando que “muitas casas foram e estão a ser reabilitadas para alojamento local, e também para alojamento normal”.

"O conceito é novo, mas o Algarve tem alojamento local há décadas"

No Algarve, o alojamento local também está mais disseminado pelos seus concelhos e “as freguesias mais rurais”, não se verificando uma concentração forte em áreas urbanas localizadas como acontece em Lisboa, nota ainda o autarca.

“Percebo que Lisboa tenha um problema complicado, pois há bairros e quarteirões inteiros ocupados com estes alojamentos. Mas as realidades no país são muito diferentes e não é o caso do Algarve”, refere o autarca, lembrando também haver um equilíbrio maior na relação do alojamento local com a habitação. “No concelho de Faro temos 600 registos de alojamentos locais face a 38 mil familiares”, adianta.

E, como frisa o presidente da câmara de Faro, o alojamento local é um conceito que históricamente surgiu no Algarve, mas sem ter ainda esse nome. “O conceito é novo, mas no Algarve o alojamento local não é de agora, tem décadas. Os registos que começaram a partir de 2014 mas para os alojamentos entrarem na economia legal, e não é por acaso que de repente surgem estes registos todos”.

Algarve tem 40% da oferta do país em alojamento local

A câmara de Lagos reitera que “a criação de zonas de contenção é uma prorrogativa da nova lei impulsionada por situações muito concretas vividas em cidades como Lisboa e Porto. A realidade do Algarve, e naturalmente de Lagos, não tem paralelo com a que é vivida nessas cidades, onde o fenómeno da 'gentrificação' é uma realidade sentida e amplamente debatida pela própria sociedade civil”.

Na questão das quotas, a câmara de Lagos avança que “para já, e atendendo à recente publicação do diploma, consideramos fundamental debater esta temática com as restantes forças políticas e agentes económicos antes de qualquer tomada de posição”. Mas equaciona que “em última instância poderemos vir a introduzir os 'fatores de correção' considerados adequados, e em Lagos, continuaremos atentos a todos os fenómenos que de alguma forma marcam o nosso território e a vida das nossas gentes”.

Sobre as queixas de condóminos, o município presidido por Maria Joaquina Matos adianta que “a câmara está a adaptar-se para dar resposta aos pedidos que eventualmente venham a surgir, no entanto não registamos atualmente um número de conflitos que nos cause especial preocupação”.

Para a câmara de Lagos, a nova lei do alojamento local “surgiu num contexto de enorme pressão, sobretudo em zonas onde o fenómeno do turismo e atividades conexas não era tão evidente como no Algarve”. E prevê que “possamos de forma serena e equilibrada implementar as medidas que vierem a revelar-se adequadas”.

O Algarve concentra 40% de toda a oferta de alojamento local no país, enquanto que o peso de Lisboa e Porto juntos não chega a 30%. São contas feitas pela Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), segundo a qual, em termos quantitativos, este é “essencialmente um fenómeno das zonas de veraneio”.

No Algarve, há mais de 29 mil alojamentos locais, num total de cerca de 72,5 mil registados no continente e na Madeira (os Açores têm um sistema de registo próprio e no final de agosto estes alojamentos totalizavam cerca de 2 mil).

Câmara de Loulé lança debate e encomenda estudo

Grande parte da oferta algarvia de alojamento local concentra-se em Loulé, que conta com 4415 registos. Sobre a possibilidade da câmara de Loulé vir a criar quotas, a presidente da assembleia municipal, Dália Paulo, adianta que “o município encomendou um estudo à Universidade do Algarve e à Escola Superior de Hotelaria e Turismo sobre o impacto económico da hotelaria e do alojamento local, pelo que até receber esse estudo não nos vamos pronunciar sobre a nova lei do alojamento local e como a vamos aplicar”.

O alojamento local e o papel das câmaras algarvias com a nova legislação vai estar em debate num evento que decorre na próxima segunda-feira, no auditório do Convento Espírito Santo, promovido pela câmara de Loulé, a Universidade do Algarve e a Universidade das Ilhas Baleares.

O encontro “Think Tank – Alojamento Local, Autarquias e Turismo” vai contar com a participação das várias câmaras do Algarve e de especialistas do sector, entre os quais Francisco López, decano da Faculdade de Direito da Universidade das Ilhas Baleares.

Para a câmara presidida por Vítor Aleixo, este encontro em Loulé, que mobiliza os vários municípios do Algarve, é visto como “uma oportunidade de reflexão para toda a região sobre a aplicação da nova lei de alojamento local”.