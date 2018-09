Quatro em cada cinco passageiros da TAP pagam menos de €195 para aterrar na Madeira

78% dos passageiros da TAP que voaram de Lisboa para o Funchal este ano (até agosto) pagaram menos de €195 pelo bilhete. As informações são do presidente executivo da companhia, que esta quinta-feira foi confrontado pelos deputados e que assim responde indiretamente às críticas de Miguel Albuquerque, presidente do governo regional da Madeira, que tem acusado a TAP de praticar tarifas exorbitantes.

Antonoaldo Neves falava aos deputados em audição no Parlamento. A tarifa média da TAP para a Madeira desceu 4% desde 2015, acrescentou, garantindo a empresa que as tarifas em rotas do Funchal se encontram em linha com os seus concorrentes.

A TAP voa 140 vezes por semana para o Arquipélago da Madeira, tendo transportado de janeiro até agosto deste ano 615 mil passageiros, um crescimento de 11,7% face a igual período do ano passado. Este crescimento tem como origem mercados emissores fora de Portugal, sendo os principais a Alemanha (que cresceu 120%), França, Espanha e Estados Unidos.

A TAP garante que, desde a privatização, tem reforçado a sua oferta para a Madeira. A polémica dos preços é paralela às críticas quanto aos cancelamentos. Segundo a empresa, dois terços deles têm como origem os ventos.