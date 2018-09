Produção mundial de petróleo bateu recorde em agosto

A produção mundial de petróleo atingiu um máximo histórico em agosto, ao superar pela primeira vez a fasquia dos cem milhões de barris diários, informou nesta quinta-feira a Agência Internacional de Energia. Na base deste recorde estão os aumentos da produção dos Estados Unidos da América (EUA) e dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A produção dos EUA regressou aos níveis do 'boom' de 2014, mas a agência adiantou que o crescimento vai perder velocidade em 2019, devido à dificuldade de superar engarrafamentos no transporte do petróleo para os mercados.

A OPEP representa cerca de um terço da produção. O aumento da extração em países como Líbia, Iraque, Nigéria e Arábia Saudita está a compensar o declínio da produção no Irão, que enfrenta novas sanções por parte dos EUA, e da Venezuela.