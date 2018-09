Isabel dos Santos. Cerveja no Instagram, petróleo no Twitter

Isabel dos Santos questiona a política económica do governo angolano. "Angola está em recessão", num momento em que o petróleo chega aos 80 dólares

Quarta-feira, no Instagram, Isabel dos Santos promovia a Luandina, a sua marca de cerveja que se estreia na exportação. Esta quinta-feira a empresária recorreu ao Twitter para falar do preço de petróleo e questionar a política do governo. Afastada da presidência da Sonangol e desfeitas parcerias com o Estado angolano, Isabel dos Santos tem recorrido às redes sociais para vincar a sua oposição ao atual poder de Luanda.

Esta quinta-feira no Twitter a empresária questiona como é possível o país continuar mergulhado numa “profunda crise económica”, quando o barril de petróleo, a base da economia angolana, está em alta há mais de um ano, perto da barreira dos 80 dólares.

"Faz quase um ano de petróleo está em alta e continuamos mergulhados numa profunda crise económica, Angola está em recessão e as empresas angolanas com perdas financeiras enormes.Qual a estratégia?", interroga Isabel dos Santos na sua mensagem.

Já ontem no Instagram o momento era de felicidade. Uma foto da caixas de cerveja Luandina, enquadram a mensagem que dá conta a chegada da marca angolana ao mercado português.

"Mais um sonho realizado. Em menos de um ano desde que começou a ser produzida a Luandina estreia-se na exportação. E está já a ser comercializada na rede de supermercados Intermarché, em Lisboa".

A Luandina conta com 300 trabalhadores diretos.