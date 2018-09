Um relógio e três iPhones. Conheça as principais características dos novos produtos da Apple

Baterias com maior duração, ecrãs com vidros mais resistentes, melhoramentos nas câmaras fotográficas e na qualidade do som, além de preocupações com a saúde e bem-estar dos utilizadores, pelo menos no caso do relógio Series 4. Estas são algumas das inovações nos produtos que Tim Cook, presidente executivo da Apple, anunciou nesta quarta-feira.

Apple Watch Series 4

O novo modelo do relógio de pulso da Apple foi a primiera novidade a ser anunciada por Tim Cook. No centro das preocupações do Series 4 a Apple garante estar a saúde dos utilizadores e será este o motivo por que o relógio vai emitir notificações sobre o ritmo cardíaco de quem o usar, além de os eletrodos instalados na parte traseira permitirem, com a aplicação certa, fazer um eletrocardiograma cujos resultados são revelados em 30 segundos.

O relógio tem um ecrã de dimensões superiores em 30% ao que existia na versão anterior, embora este melhoramento tenha sido conseguido sem que haja alterações significativas nas dimensões do aparelho. Está equipado com Bluetooth 5.0, a bateria dura 18 horas e se, durante a utilização, o proprietário sofrer uma queda, o relógio vai "esperar" alguns segundos para detetar se os movimentos indicam que a pessoa voltou a colocar-se de pé. Caso identifique uma demora, exibirá no ecrã a chamada de emergência e enviará a localização para os respetivos serviços.

O Series 4 estará disponível em três cores: prateado, dourado e cinzento espacial. Quanto a preços, começam em 400 dólares na edição com GPS incorporado, enquanto a versão que permitirá o acesso a uma rede móvel será vendida por 500 dólares. Data de chegada ao mercado: 21 de setembro.

iPhone Xs

Vai chegar ao mercado também em três opções em matéria de cores, as mesmas que constituirão as escolhas de quem pretenda comprar um Apple Watch. O iPhone Xs vem equipado com um ecrã de 5,8 polegadas que intregra um novo vidro, tal como o seu irmão mais velho, o Xs Max, sob a promessa, interessante para os utilizadores mais desastrados, de que será mais resistente a choques, poeiras e líquidos.

Os preços começam em 999 dólares no caso de a escolha recair sobre um modelo com 64 GB e os aparelhos são lançados a 21 de setembro.

iPhone Xs Max

Este aparelho terá um ecrã com 6,5 polegadas, o maior já alguma vez usado pela marca fundada por Steve Jobs. O reconhecimento facial foi melhorado em ambas as versões Xs e a promessa é a de que se trata do mais seguro sistema de sempre. Outro pormenor relevante: o Max aceita dois cartões de operadoras de telecomunicações diferentes, o que é uma estreia em produtos da Apple.

Mais veloz e mais eficiente, o iPhone está equipado com o processador A12 Bionic, característica que os sites especializados consideram ser um notável progresso na nova geração de iPhones. A qualidade do som também foi melhorada nos dois Xs.

Quanto à fotografia, há melhorias com a instalação de lentes de 12 megapixeis e de 7 megapixeis e a tecnologia smartHDR que permite fazer várias imagens do mesmo assunto com o objetivo de se encontrar a melhor fotografia em função das condições de luz.

Será o mais caro iPhone de sempre, disponível também a partir de 21 de setembro, com um preço de 1099 dólares na versão de memória mais curta, isto é, 64 GB.

iPhone XR

É uma opção mais barata e a oferta incluirá versões em diversas cores, incluindo amarelo, azul e vermelho. O ecrã LCD terá 6,1 polegadas, maior do aquele que equipa o iPhone 8. Utiliza o processador A12, mas dispõe apenas de uma câmara fotográfica traseira.

Sobre os preços, a Apple anunciou um custo a partir de 749 dólares para a versão com 64 GB, estando disponíveis também aparelhos com 128 GB e 256 GB, todos eles a partir de 26 de outubro.

Saiba mais aqui.