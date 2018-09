Pestana e Cristiano Ronaldo abrem hotel em Paris

Localizado na Rive Gauche, o hotel de Paris é o sexto da marca Pestana CR7, que resulta da parceria entre o futebolista e o grupo hoteleiro. Envolve investimentos de €60 milhões e tem abertura marcada para 2021

O Grupo Pestana anunciou que vai abrir um hotel em Paris em parceria com o futebolista Cristiano Ronaldo, aquela que será a sexta unidade da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels. O novo hotel envolve um investimento de 60 milhões de euros e tem abertura marcada para 2021, estando numa fase preliminar do seu licenciamento.

Com quatro estrelas e 210 quartos, o novo hotel em Paris é o que tem a maior capacidade dentro do portefólio de unidades abertas com a marca Pestana CR7. O hotel localiza-se na Rive Gauche, próximo do Sena, entre as gares de Austerlitz e Lyon.

À semelhança das outras cinco unidades hoteleiras da marca Pestana, a parceria resulta do investimento a 50-50 entre o grupo Pestana e Cristiano Ronaldo, estando a gestão a cargo do grupo hoteleiro português. Atualmente a marca Pestana CR7 conta com dois hotéis, em Lisboa e no Funchal, estando previstas aberturas em Madrid, Nova Iorque, Marraquexe e Paris, totalizando 800 quartos.

“Faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implementar-se em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo e um destino que faz o match perfeito com o conceito de elegância e sofisticação da marca”, considera Cristiano Ronaldo, citado no comunicado emitido pelo grupo.

Para José Roquette, diretor de desenvolvimento do grupo Pestana, “é um enorme orgulho ver a afirmação da marca Pestana CR7 nos principais destinos turísticos mundiais. Com esta conquista rumamos à duplicação do portefólio da marca, com uma expansão maioritariamente internacional que reforça a sua visibilidade global”.