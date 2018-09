Estado coloca €1000 milhões pagando mais a 10 anos, mas procura aumentou

O Tesouro colocou €1000 milhões em dívida pública de médio e longo prazo esta quarta-feira, registando um aumento da procura por parte dos investidores em relação ao verificado nos leilões anteriores similares. Mas teve de pagar uma taxa mais elevada no prazo a 10 anos do que na operação anterior realizada em 11 de julho, o que a trajetória dos juros (yields) no mercado secundário já indiciava.

Com a emissão desta quarta-feira, Portugal já realizou 84% do plano de financiamento nos mercados para o ano. Até final do ano deverá ainda colocar mais €1,2 mil milhões em dívida obrigacionista.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu €672 milhões em Obrigações do Tesouro (OT) a vencerem em 2028 e €328 milhões em OT a vencerem em 2023. No prazo mais longo pagou aos investidores 1,854%, uma taxa acima de 1,727% registada no leilão de 11 de julho. No entanto, no prazo mais curto, o Estado pagou 0,647%, uma taxa abaixo de 0,746% paga na operação de 15 de junho.

Aumento significativo da procura

A procura em ambas operações foi muito superior à registada nos leilões anteriores. No prazo a 5 anos, disparou para 3,76 vezes o montante colocado, muito acima de 2,7 verificado em junho. A 10 anos, a procura foi 2,32 vezes superior à emissão, claramente acima, também, de 2 vezes registada em julho. “Notámos um aumento significativo na procura dos investidores, sobretudo na emissão com o prazo mais curto, a que não será alheio o facto de apenas a Itália e a Grécia pagarem mais que Portugal para obter financiamento", refere Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do Banco Carregosa. O especialista sublinha, ainda, que "o bom desempenho da economia portuguesa tem impedido que o prémio de risco suba" e que "a principal conclusão destas emissões é que Portugal está a conseguir emitir dívida longa a taxas cada vez afastadas dos 2%, o que é muito benéfico para a redução do custo médio de toda a dívida".

Apesar de ter pago mais a 10 anos do que em julho, a taxa registada esta quarta-feira ficou abaixo de 1,919% paga no leilão de 13 de junho. O mínimo histórico pago em juros a 5 e 10 anos foi registado nos leilões de maio, quando o IGCP pagou 0,529% a 5 anos e 1,67% a 10 anos.

Fruto de taxas historicamente tão baixas conseguidas nos mercados, o juro implícito das novas emissões de dívida desceu, entre janeiro e julho deste ano, para um mínimo histórico de 1,9%.