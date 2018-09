Crédito à habitação sobe 35%. Restrições do Banco de Portugal ainda sem impacto

As novas regras do Banco de Portugal que apertam os critérios para a concessão de crédito pelos bancos às famílias, tanto para habitação como para consumo, não estão, para já, a ter impacto no financiamento concedido pela banca.

Em julho, o volume de novos empréstimos para compra de casa ascendeu a 919 milhões de euros, o que compara com 682 milhões no mesmo mês de 2017. Números que sinalizam um crescimento de 34,8%. Isto significa uma aceleração da variação homóloga, que no mês anterior (junho de 2018 face a junho de 2017) tinha sido de 31,3%.

Contudo, na variação em cadeia, isto é, face a junho deste ano, houve um recuo de 7,2% (de 990 milhões para 919 milhões em julho) no novo financiamento para habitação.

Quanto ao novo crédito ao consumo, atingiu 387 milhões em julho, recuando 7,6% face ao mês anterior (em junho tinha atingido 419 milhões).

Mas, em termos homólogos, ou seja, face a julho de 2017, verificou-se um crescimento de 17,6%.

Recorde-se que o Banco de Portugal definiu um conjunto de recomendações para a banca, para evitar euforias no crédito.

A partir de 1 de julho, os empréstimos para compra de habitação passaram a estar sujeitos a três limites principais. Em primeirolugar, a taxa de esforço das famílias (considerando todos os créditos) não deve ser superior a 50% do rendimento disponível. Segundo, o montante do empréstimo à habitação não pode ser superior a 90% do valor da casa para habitação própria e de 80% do valor do imóvel para outras finalidades. Por fim, o prazo do crédito deve ter como limite máximo 40 anos e até 2022 convergir para 30 anos.