Pensão média dos novos reformados do Estado sobe 35% em dois anos

Quem se está a reformar em 2018 leva, em média, €1265,6. É o valor mais alto desde 2013

Depois da travessia no deserto, o valor das novas pensões de velhice e invalidez no Estado está a recuperar em força. Após subirem 26%, em média, em 2017, este ano está a ser marcado por novo aumento. Os cálculos do Expresso a partir dos dados da execução orçamental relativos à Caixa Geral de Aposentações (CGA) apontam para uma subida de 7,4% até julho (últimos dados disponíveis). Tudo somado, os funcionários públicos que se reformem este ano estão a levar para casa, em média, uma pensão de €1265,6 em termos brutos, um valor que compara com €935,6 em 2016. É um aumento de 35,3%, o valor mais elevado desde 2013.

