E quem mais perdeu foi… a Europa

Vivemos num mundo novo, dez anos depois do colapso do banco Lehman Brothers a 15 de setembro de 2008 e do crash de Wall Street na “segunda-feira negra” de 29 daquele mês. Há dez anos seria pura ficção ou uma catadupa de “notícias alternativas” reportar seis imagens simbólicas dos tempos atuais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI