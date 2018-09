Buraco de €1000 milhões no investimento público

Não há duas sem três, lá diz o ditado popular que se pode aplicar ao sucessivo falhanço das promessas de reforço do investimento público deste Governo. Caso os organismos públicos não acelerem a execução de obras e a aquisição de equipamentos nos poucos meses que restam para o ano acabar, o investimento público arrisca-se a ficar cerca de €1000 milhões abaixo da meta prometida no Orçamento do Estado para 2018. Isto depois de o investimento público já ter ficado €830 milhões aquém da meta do OE-2017 e de ter falhado a meta do OE-2016 por €950 milhões.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI