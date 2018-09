Soares da Costa falha pagamento de salários em atraso. Construtora promete liquidar

Três meses depois da homologação do Plano Especial de Revitalização (PER) ter transitado em julgado, a Soares da Costa continua sem liquidar os salários em atraso a 1200 assalariados nem a dar sinais de renascimento no mercado português.

No âmbito do PER. aprovado em fevereiro pelos credores e homologado pelo tribunal no início de junho, a construtora comprometeu-se a liquidar salários e a primeira prestação de 20% das indemnizações das rescisões amigáveis no prazo máximo de 90 dias após a sentença judicial. Mas, o prazo esgotou-se e os lesados continuam sem ver a cor do dinheiro.

O melhor que construtora conseguiu foi pagar em agosto uma pequena parte, em média 10%, à comunidade de 300 trabalhadores vinculados, incluindo os que se encontram na inatividade.

A dívida laboral supera os 10 milhões de euros (duplica com os custos das rescisões) e foi subindo pela falta de pagamento no último ano.

PER é para cumprir

A construtora reconhece "atrasos no processo", mas assegura que " o PER é para cumprir e respeitar". Joaquim Fitas, o presidente executivo, promete "um novo pagamento para a semana", provando "o empenho da empresa em liquidar o mais rapidamente possível as dívidas laborais". Segundo o presidente da SdC "a dívida atual aos trabalhadores é inferior à que se registava na altura da apresentação do PER".

No caso da banca e fornecedores, a construtora beneficia de um congelamento das dívidas de cinco e dois anos anos, respetivamente. A banca é suposto receber em 13 prestações anuais, 35% da dívida (140 milhões), a partir de 2023. Nos fornecedores, a dívida cortada para metade será paga em 12 prestações (6,3 milhões por ano).

CT desconhece critérios

A Comissão de Trabalhadores (CT) confirma "pagamentos avulsos e de forma não igualitária", em agosto segundo um "critério que só a empresa poderá explicar".

O último salário "pago na íntegra, a 2 de maio de 2018, foi o de julho de 2017", diz José Martins, coordenador da CT. Mas, há casos, como o de expatriados, que não recebem "há mais de dois anos".

A situação é confusa dada a diversidade de casos. Quem recorreu ao Fundo de Garantia Salarial recebeu em agosto 100 ou 200 euros, envolvendo um acerto de contas com a Segurança Social, mas houve casos de trabalhadores no ativo em que valor chegou aos mil euros. A maioria dos trabalhadores, a partir e 2016, optara pela rescisão ou suspensão do contrato - esses ficaram de fora.

Segundo a CT, o presidente executivo, "prometera pagar até ao fim de agosto 55% do valor em dívida". Mas, nem dinheiro, nem explicações. A administração "passa cada vez mais tempo em Angola", o mercado em que atividade resiste. Sem obras em Portugal (a última foi a reabilitação do Teatro Variedades, em Lisboa) a construtora não gera dinheiro manter a operação ou cumprir compromissos.

Dinheiro fresco do BMA

No plano salvação aprovado pelos credores, a SdC calculava em 36,2 milhões de euros os custos de reestruturação e os défices de exploração até ao fim de 2019. Contava, para isso com uma linha de emergência de 15 milhões de euros do seu parceiro angolano, o Banco Millennium Atlântico (BMA), que tomaria por 20 milhões, através de um seu fundo, a operação da construtora em Moçambique.

O financiamento pelo BMA aproxima "o risco do mercado de atuação". Má sorte o financiador ser angolano. A dificuldade em transferir dinheiro terá atrapalhado o plano da administração que já em maio, confrontada com os protestos dos trabalhadores, prometia que os "salários seriam pagos a qualquer momento".

Joaquim Fitas diz que "o BMA cumpriu a sua parte e transferiu atempadamente o valor a que se comprometera". A transferência terá de ser gradual", figurando na lista de espera do Banco de Angola.

Percalços e adversidades

No ano em que completa 100 anos, a SdC é uma histórica que definha, depois de ocupar durante décadas um lugar no pódio da indústria de construção.

Quando há dois anos, a gestão apelou ao perdão dos credores e negociou a ajuda financeira do BMA para evitar o colapso, a empreitada já se afigurava ingrata e penosa. Mas, sucessivos percalços tornaram mais adverso o ambiente em que se movia. O primeiro PER foi rejeitado pelo tribunal e o segundo contestado pelo banco galego Abanca, adiando a homologação.

O banco desistiria do recurso e em junho o PER concluiu o calvário judicial. O impasse aprofundou a agonia e agravou as dificuldades. Sobra a litigância com um fornecedor que contesta os créditos reconhecidos, mas isso não afeta a eficácia do PER.

Após o perdão dos credores, a SdC carrega ainda uma dívida de 300 milhões de euros para digerir em 18 anos, o horizonte temporal da reestruturação financeira. Mas, só com novas obras, o milagre da salvação será possível. O PER antecipava, para 2018, uma receita de 130 milhões de euros e um resultado operacional de 1,8 milhões, previsões que não parecem ter aderência à realidade.

Após a saída de cena de António Mosquito (GAM Holding), o capital da construtora é partilhado pelo presidente executivo Joaquim Fitas (67%) e a SDC Investimentos, detida por Castro Henriques e Gonçalo Andrade Santos, que no seu balanço atribui um valor nulo à participação.

No acordo acionista celebrado em 2014, a GAM Holding comprometia-se a pagar, em 2019, 38,5 milhões de euros pela participação de 33% da SDC.