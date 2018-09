Santander diz que não ganha dinheiro em Espanha há seis anos

O presidente executivo do banco confessou que está a perder dinheiro em Espanha. América Latina é que suporta os lucros.

O Banco Santander diz que há seis anos que não ganha dinheiro em Espanha. A confissão foi do próprio presidente executivo, José Antonio Álvarez, falando na comissão parlamentar que investiga a crise financeira que o país viveu.

Então, onde ganha dinheiro o Santander? A região que mas contribui para o lucro é a América Latina (60%), No Reino Unido faz 21% do lucro e 17% resulta do Santander Consumer Europe. Os negócios em Espanha "não geram lucros".

Mas, a operação portuguesa gera. No primeiro semestre o Santander Totta anunciou uma subida dos lucros de 15% para 264 milhões de euros. O grupo Santander fechou o semestre com um resultado de 3,7 mil milhões de euros (mais 4%), depois de ter suportado custos de 300 milhões com a integração do Banco Popular.

Carga fiscal elevada

Na audição na comissão de investigação, José Antonio Álvarez referiu que o Santander gera em Espanha uma receita fiscal de 1,1 mil milhões de euros. É o banco" com a carga fiscal mais elevada da Europa", afirmou Alvarez, de acordo com a imprensa espanhola.

A taxa de 36% no primeiro semestre compara com a média de 25% dos bancos concorrentes. Um imposto sobre o sistema bancário "serviria para estigmatizar" o setor e comprometeria "a atração de investimento".

Sobre a crise financeira, reconheceu os bancos e caixas "foram excessivamente otimistas e imprudentes na concessão de crédito, especialmente no setor imoboliário".