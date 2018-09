Gallo lança vinagre de vinho do Porto

A Gallo vai lançar o primeiro vinagre de vinho do Porto do mundo, um reforço na categoria de vinagres de origem selecionada da marca, do qual já faz parte a Gallo vinagre de vinho Madeira.

Fonte da empresa proprietária da marca, garante que o vinagre é um dos produtos mais difundidos na culinária a nível mundial, com uma taxa de penetração superior à do azeite (por exemplo, em Portugal, o azeite está presente em 72% dos lares, contra 76%, no caso do vinagre). A Europa é o maior mercado de vinagre a nível global, com o mais elevado consumo per capita.

“A categoria de vinagres tem registado uma tendência de crescimento particularmente positiva. Em comparação com o primeiro semestre do ano passado, esta categoria cresceu 6% em valor, segundo dados da Nielsen”, refere a empresa, em comunicado. Segundo a mesma fonte, a Gallo é líder da categoria, em Portugal, desde o lançamento dos novos vinagres balsâmicos.

Vinagre com selo do Douro

Os responsáveis da Gallo, notam ainda que ao lançar o vinagre de vinho do Porto, “a marca reforça o seu compromisso com a inovação e valorização da categoria, dando a conhecer ao mundo uma nova forma de apreciar um dos mais nobres produtos portugueses”.

Este vinagre único é produzido inteiramente no vale do Douro e tem o selo do IVDP, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que garante que a sua produção e engarrafamento são inteiramente feitos na região vitivinícola do Douro.

A empresa portuguesa refere que “da mesma forma que Itália tem o vinagre Balsâmico Modena, a Gallo traz para a categoria de vinagres dois produtos oriundos de duas regiões portuguesas de renome a nível internacional (Madeira e Douro), que serão apresentados nos mercados onde Gallo está presente”.