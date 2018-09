Portugal cresce acima da zona euro nos preços da produção industrial

Portugal teve um crescimento homólogo de 4,1% em julho nos preços da produção industrial, quando a média dos países do euro foi de 4%, revelam os dados divulgados pelo Eurostat

Os preços homólogos da produção industrial aumentaram, em julho, 4,% na zona euro e 4,7% na União Europeia, com Portugal a registar uma subida de 4,1%, acima da média dos países do euro, segundo os dados publicados pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas da UE.

Em junho, o indicador tinha aumentado, respetivamente, 3,6% e 4,5%, face ao período homólogo do ano passado.

De acordo com dados divulgados pelo gabinete de estatísticas da UE, face ao mês anterior os preços na produção industrial subiram 0,4% na zona euro e 0,3% na UE, em julho.

Na comparação homóloga, os preços na produção industrial tiveram os maiores avanços na Bélgica (9,8%), na Dinamarca (9,5%), na Estónia (8,9%) e na Hungria (8,7%), tendo sido registado apenas um recuo, na Irlanda, de menos 2,8%.

Face a junho, os preços na produção industrial tiveram os maiores aumentos na Estónia (2,3%), em Chipre (1,9%), na Dinamarca e na Letónia (1,3% cada).

No Luxemburgo e Roménia (com uma descida de 0,4% cada), Irlanda e Reino Unido (- 0,1% cada) foram observadas as quebras mensais no indicador.

Em Portugal, os preços na produção industrial aumentaram 4,1% na comparação com julho de 2017 e 0,2% face a junho.