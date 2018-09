Mercadona deverá fechar o próximo ano com 10 supermercados em Portugal

A cadeia espanhola de supermercados Mercadona deverá alcançar a marca de uma dezena de lojas no mercado português no próximo ano, de acordo com uma decisão tomada em agosto pelo comité de direção da Mercadona e revelada esta segunda-feira em comunicado.

A Mercadona aprovou a abertura de 8 a 10 lojas em Portugal no segundo semestre de 2019, sendo que o número exato de aberturas dependerá da evolução das licenças e do avanço das obras. O objetivo inicial, anunciado em 2016, foi fixado em quatro supermercados.

Em março deste ano a empresa já havia admitido acrescentar cinco lojas às quatro unidades do plano inicial. Nessa altura, a previsão era de que quatro supermercados deveriam ser abertos no primeiro semestre de 2019 e outros cinco abririam mais tarde, mas sem data definida.

Em comunicado, a Mercadona explica que as lojas vão estar localizadas nos distritos do Porto, Braga e Aveiro. “Isto implica que aos 25 milhões de euros de investimento inicialmente previstos para esta fase somam-se agora mais 75 milhões, alcançando um total de investimento de 100 milhões de euros para o arranque da expansão em Portugal”, indica a cadeia espanhola.

“Com o objetivo de garantir a preparação da entrada no país e a abertura destas lojas em 2019, a empresa prevê criar cerca de 300 postos de trabalho que, somados aos 200 já existentes, totalizam 500 colaboradores em Portugal”, informa ainda a Mercadona.