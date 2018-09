Jorge Pavão de Sousa é o diretor-geral da Eleven Sports em Portugal

A Eleven Sports escolheu Jorge Pavão de Sousa para assumir o cargo de diretor-geral em Portugal. O responsável reportará diretamente a Danny Menken, diretor-geral do grupo, e trabalhará a partir da sede em Londres a partir de 17 de setembro.

Jorge Pavão de Sousa terá a seu cargo não só a expansão da operação da Eleven Sports no país, mas também o desenvolvimento de parcerias estratégicas e supervisão das plataformas do grupo em Portugal. Além disso, será envolvido em alguns projetos estratégicos do grupo a nível global.

Com experiência em serviços de televisão por subscrição e vídeo D2C / OTT - Direct-to-consumer / Over-the-top (disponibilizados através de internet 'aberta' e vendidos diretamente ao consumidor final) em mercados como o Reino Unido, Brasil e Ibérico, Pavão de Sousa passou por cargos como o de diretor de televisão da Vodafone (onde liderou o desenvolvimento da estratégia de televisão no Reino Unido e a implantação de produtos na plataforma de televisão do grupo a nível internacional) e o de diretor de gestão de produtos televisivos na Portugal Telecom / Altice. Nos últimos dois anos, esteve a trabalhar em Londres na área de consultoria para o sector dos media e telecomunicações.

“O Jorge traz consigo muita experiência e uma enorme rede de contactos na indústria, não só em Portugal, mas também internacionalmente”, afirmou em comunicado Danny Menken, diretor-geral da Eleven Sports. “Tenho a certeza de que ele agregará muito valor não apenas à operação portuguesa, mas também à internacional, e mal posso esperar para começar a trabalhar em conjunto com ele para fazer crescer significativamente a nossa operação”.

Segundo o diretor-geral para Portugal, o objetivo no país passa por "estabelecer parcerias locais fortes" e oferecer "conteúdo relevante focado nos fãs, alavancando todas as relações globais já estabelecidas pela Eleven Sports e trabalhando em estreita colaboração com a equipa em Londres para impulsionar o entretenimento desportivo no mercado português".

Novos direitos desportivos

Criada em 2015, a Eleven Sports — que tem os direitos de transmissão televisiva de várias das mais importantes competições de futebol na Europa, na Ásia e na América — adquiriu este ano os direitos da Liga dos Campeões, LaLiga espanhola, Ligue 1 francesa, Bundesliga, Supertaça alemã, Jupiler Pro League, Supertaça da Bélgica e do canal oficial do Arsenal para Portugal, entre outros.

No total, a empresa diz disponibilizar por ano mais de 25 mil horas em direto de conteúdos desportivos a mais de 17 milhões de subscritores em todo o mundo, em países como a Bélgica, Itália, Luxemburgo, Polónia, Singapura, Taiwan e Estados Unidos - aos quais foram recentemente adicionados o Reino Unido, a Irlanda e Portugal.

Nas últimas semanas, a empresa incluiu ainda a Juventus TV ao seu portefólio e, a partir de 2019, o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Além destes, adquiriu novos direitos desportivos para o mercado português, nomeadamente nas modalidades de golfe (PGA EuroPro Golf Tour) e dardos (World Grand Prix, Campeonato da Europa, entre outros).

As transmissões arrancaram oficialmente a 15 de agosto, com os conteúdos a serem divulgados não só na plataforma online da empresa (por 9,99 euros mensais ou 99,90 euros anuais), mas também na televisão linear, na sequência do acordo fechado com a operadora de telecomunicações Nowo. Na televisão tradicional, a empresa aposta em dois canais permanentes (Eleven Sports 1 e 2) e em quatro pop-up (temporários), que aparecem quando existem jogos em silmultâneo.