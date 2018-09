Vila Galé inaugura o oitavo hotel no Brasil

Grupo português, que já lidera a operação de resorts no Brasil, abriu um complexo turístico em Touros, que foi oficialmente inaugurado no sábado à noite. Com 514 quartos e centro de convenções para 1200 pessoas, o resort da Vila Galé envolveu investimentos de €31 milhões com capitais próprios

O grupo hoteleiro Vila Galé inaugurou oficialmente na noite de sábado, 1 de setembro, mais um resort no Brasil, e que representa o seu oitavo projeto hoteleiro naquele país. O novo complexo turístico do grupo Vila Galé localiza-se no município de Touros, no Rio Grande do Norte, a cerca de 80 quilómetros de Natal, sendo o maior resort atualmente em operação neste estado brasileiro, onde se propõe criar "um novo pólo turístico". O projeto em Touros, do grupo liderado por Jorge Rebelo de Almeida, envolveu investimentos de 150 milhões de reais - cerca de €31 milhões - com recurso a capitais próprios. Segundo a Vila Galé, este novo resort vai empregar 300 pessoas e gerar 1200 empregos indiretos Com 514 quartos e um centro de convenções com capacidade para para 1200 pessoas, o 'resort' Vila Galé Touros estende-se por uma área de 113 mil metros quadrados e com mais de 500 metros de frente praia. Integra seis restaurantes, três bares, piscinas para adultos e crianças, além de um Satsanga, ginásio e campos polidesportivos.