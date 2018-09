‘Lava Jato’ argentino pode afetar Mota-Engil

Em cada conversa ou apresentação, o ministro dos Transportes da Argentina, Guillermo Dietrich, cita a Mota-Engil como grande exemplo de uma nova Argentina transparente em matéria de obras públicas e novamente atraente para as empresas estrangeiras que tinham abandonado o país por não aceitarem participar do esquema sistemático de subornos que, agora pormenorizadamente revelado, tem deixado o país perplexo. São os chamados ‘Cadernos da Corrupção’, do ‘Lava Jato’ argentino, numa alusão à operação brasileira.

