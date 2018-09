Custo do crédito é um quarto do de antes da crise

Há 10 anos, quem quisesse comprar casa em Portugal não teria, provavelmente, grande dificuldade em encontrar financiamento. Jorrava dinheiro da banca para as famílias e o spread — a margem que o banco cobra aos clientes — era quase nulo. Dez anos depois, muita coisa mudou. Os spreads são hoje cerca de três vezes mais altos, mas o custo desse financiamento é muito mais baixo. Explicação? A resposta está na Euribor negativa e o resultado foi uma benesse para as famílias, que viram baixar as prestações da casa. Tanto quem fez novos créditos à habitação como quem já tinha empréstimos deste tipo.

