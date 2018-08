INE confirma crescimento de 2,3% no segundo trimestre

Está confirmado. A economia portuguesa cresceu 2,3% entre abril e junho deste ano em relação ao mesmo período de 2017, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta manhã.

O número tinha já sido avançado pelo INE há duas semanas, na estimativa rápida sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre. E traduz uma aceleração da atividade económica face aos primeiros três meses do ano. No primeiro trimestre, o PIB aumentou 2,1% em termos homólogos.

Em cadeia, isto é, face aos três meses anteriores, a economia cresceu 0,5%, o que também significa uma aceleração face ao valor observado no primeiro trimestre (0,4%).

A que se deveu o maior ritmo de crescimento do PIB em termos homólogos? A resposta está na aceleração do consumo privado, revela o INE. "O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou para 2,9 pontos percentuais (2,6 pontos percentuais no trimestre anterior), em resultado da aceleração do consumo privado", lê-se na nota à comunicação social publicada pelo INE.

De facto, o consumo privado subiu 2,6% em termos homólogos no segundo trimestre, o que compara com 2,1% nos primeiros três meses do ano.

Já o investimento "apresentou um crescimento menos acentuado, determinado em larga medida pela diminuição da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) em Material de Transporte", aponta o INE. Uma diminuição que, segundo o INE, reflete "o efeito base da forte aceleração verificada no 2º trimestre de 2017".

Assim, o investimento aumentou 6,4% entre abril e junho em termos homólogos, abrandando face aos 7,1% registados no primeiro trimestre. Quanto à FBCF em material de transporte caiu 6,6% em termos homólogos.

Contudo, o investimento noutras áreas continuou a crescer. A FBCF em outras máquinas e equipamentos subiu 10,2% (tal como no primeiro trimestre) e a FBCF em construção acelerou para 3,6% (3% no primeiro trimestre).

Na vertente externa, as notícias não são boas. "A procura externa líquida apresentou um contributo ligeiramente mais negativo (-0,7 pontos percentuais)", revela o INE.

É o resultado de um crescimento mais forte das importações (7,9%) do que das exportações (6,8%).