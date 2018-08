Banco de Portugal dá luz verde à nova equipa do Banco de Fomento

Ministro da Economia confirmou ao Expresso que o novo conselho de administração da Instituição Financeira de Desenvolvimento começa hoje a trabalhar

Foram finalmente aprovados os sete nomes que o ministério da Economia escolhera, em maio, para gerir a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), vulgo Banco de Fomento, no triénio 2018/2020.

“O Banco de Portugal aceitou, sem qualquer tipo de restrições, a totalidade dos nomes apresentados pelo ministério da Economia. É uma equipa muito forte e que dará um novo impulso a esta instituição, com perfis complementares que permitirão uma maior articulação entre diferentes áreas governativas”, confirmou ao Expresso o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Os nomes para substituir o anterior conselho de administração liderado por Alberto Castro tiveram de passar nos últimos meses pelo crivo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) e do Banco de Portugal, ao abrigo do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Segundo este diploma, a falta de idoneidade, de qualificação profissional, de independência ou de disponibilidade seriam razões para qualquer um dos nomes da lista ver recusada a necessária autorização para assumir funções.

Os sete membros do novo conselho de administração do Banco de Fomento são o chairman Nuno Sousa Pereira, professor da Porto Business School; o CEO Henrique Cruz, que já liderava a comissão executiva da IFD; o administrador executivo Frederico Serras Gago, vindo da Portugal Ventures; a administradora executiva Eduarda Vicente, vinda do IGCP- Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública; a administradora não executiva Beatriz Freitas, que já estava na IFD e que gere a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua; o administrador não executivo Filipe Cartaxo, vindo do Banco Europeu de Investimento; e o administrador não executivo Jorge Farinha, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

A IFD é a entidade que visa colmatar as insuficiências de mercado, em especial, no financiamento das pequenas e médias empresas e das empresas de média dimensão em termos europeus (as chamadas “midcaps”). É esta instituição tutelada pelo Ministério da Economia, em articulação com as Finanças e o Planeamento, que gere os diversos instrumentos financeiros dirigidos ao apoio à economia e ao estímulo do investimento empresarial e à criação de emprego.