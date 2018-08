Taxa de desemprego mantém-se nos 6,8%, o valor mais baixo desde 2002

Em julho, a taxa de desemprego terá ficado nos 6,8%, segundo a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística. Um valor inalterado face ao registado em junho. É o valor mais baixo desde setembro de 2002

A taxa de desemprego em Portugal foi de 6,8% em julho, segundo a estimativa provisória divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). É o valor mais baixo desde setembro de 2002.

Contudo, ao fim de sucessivas descidas, a taxa de desemprego (valores ajustados de sazonalidade) manteve-se inalterada face ao mês anterior. Isto porque, segundo a estimativa definitiva do INE, a taxa de desemprego também ficou nos 6,8% em junho. Número que representa uma revisão em alta de 0,1 pontos percentuais face à estimativa provisória divulgada há um mês. Nessa altura, o INE apontava para uma taxa de 6,7%, mas acabou por ser ligeiramente superior.

Como o Expresso já tem vindo a noticiar, os especialistas consideram que Portugal está a aproximar-se da taxa 'natural' ou estrutural de desemprego. Um conceito teórico que, na prática, traduz o patamar associado ao funcionamento da economia em linha com o potencial, ou seja, em velocidade de cruzeiro. Qual o seu valor ninguém sabe exatamente, mas vários especialistas têm apontado que pode situar-se entre os 6% e os 7%, ou mesmo um pouco acima.

Sinal desta aproximação à taxa de desemprego estrutural, há vários sectores que têm vindo já a reportar escassez de mão-de-obra.

Voltando aos números do INE, em julho a população desempregada terá sido de 352,9 mil pessoas (estimativa provisória), cerca de 500 pessoas mais do que no mês anterior. Já em relação a um ano antes, verifica-se uma redução de 106,8 mil pessoas (menos 23,2%).

Já a população empregada ascendeu a 4,804 milhões de pessoas (esitmativa provisória), diminuindo em 7,6 mil pessoas face a junho (menos 0,2%). Contudo, em termos homólogos a população empregada aumentou em 100,4 mil pessoas (mais 2,1%).

Quanto aos jovens dos 15 anos aos 24 anos, a taxa de desemprego subiu para 19,1% em julho (estimativa provisória), o que compara com 18,3% em junho. Um ano antes estava nos 23%.