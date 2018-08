Mota-Engil sobe receita e lucros no primeiro semestre

A Mota-Engil registou no primeiro semestre um lucro de 5,7 milhões de euros (15,2 milhões de euros em base comparável). Atividade na Europa penaliza desempenho operacional

A Mota-Engil fechou o primeiro semestre com um lucro de 5,7 milhões de euros (15,2 milhões em base comparável e sem o efeito da norma contabilística aplicada a empresas que operam em economias hiperinflacionárias). Em 2017, o lucro fora de 4,7 milhões.

A receita esteve igualmente em modo de crescimento: a cifra de 1,2 5 mil milhões traduz uma subida de 5%.

No comunicado em que dá conta do desempenho semestral, o conglomerado da família Mota assinala uma margem operacional (EBITDA) "resiliente de 14%" e uma "sólida carteira de encomendas de 5,3 mil milhões", com 78% das obras fora do espaço europeu.

Nos últimos 12 meses, "o forte impulso comercial angariou novos projetos no valor de 340 milhões"; estando em finalização contratos no valor de 850 milhões.

A dívida líquida "permanece estável nos 1000 milhões de euros".

A construtora regista uma evolução favorável nos prejuízos financeiros que desceram de 47 milhões para 10,2 milhões..

Europa penaliza desempenho operacional

No primeiro semestre de 2018, o desempenho operacional (EBITDA) esteve em queda (5%), atingindo os 176 milhões de euros.

África e América Latina puxaram pelos resultados (crescimentos de 6% e 12%, respetivamente). Mas, o desempenho foi penalizado pela evolução na Europa (-25%). A margem operacional beneficiou do "forte contributo dos mercados africanos".

A América Latina foi a região que mais contribuiu para o volume de negócios da construtora (39%), registando "uma performance similar à do período homólogo de 2017".

O peso das restantes regiões na produção da Mota-Engil manteve-se igual ao do exercício anterior: Europa 32% e África 29%).