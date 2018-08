Grupo Dia adere a plataforma de compras

Conseguir melhores preços junto dos fornecedores é um dos objetivos do grupo espanhol que detém o Minipreço

O grupo Dia, dono do Minipreço, aderiu à plataforma de negociação com fornecedores Horizon International Services, que junta, também a Auchan, o grupo Casino e a Metro.

O objectivo do grupo de distribuição, fundado em Espanha em 1979, é garantir vantagens competitivas na negociação com os grandes fornecedores de produtos de marca, de forma a disponibilizar ao consumidor uma oferta mais variada e a preços mais reduzidos.



Esta adesão à central de negociação "não afetará nem a marca própria nem os produtos frescos", garante a empresa em comunicado.

A aliança à volta desta plataforma, anunciada em junho,aguarda ainda a necessária a aprovação das autoridades de concorrência nos vários países em que a plataforma vai atuar para iniciar as operações.



O grupo Dia está presente em Espanha, Portugal, Brasil e Argentina, com 7.400 lojas, 630 das quais em Portugal, e fechou 2017 com vendas brutas de 10,3 mil milhões de euros.

As ações do grupo de retalho, cotadas na bolsa de Madrid, valorizaram nos últimos dias, depois do afastamento do presidente executivo, Ricardo Currás, e da entrada de Antonio Coto Gutiérrez para o seu lugar. Para a subida dos títulos pesaram, também, os rumores sobre o possível lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) por parte do seu maior acionista, o milionário russo Mikhail Fridman.