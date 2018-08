Trocas comerciais no G20 baixam entre abril e junho após oito trimestres de subidas

O comércio internacional nos países do G20 baixou entre abril e junho deste ano, após oito trimestres consecutivos de subidas, em parte devido à desvalorização de algumas moedas, anunciou nesta quarta-feira a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Em comunicado, citado pela agência noticiosa Efe, a OCDE informa que, neste período, as importações dos países do G20 (as 19 maiores potências mundiais e a União Europeia) caíram 0,9%, enquanto as exportações baixaram 0,6%.

Para explicar estes resultados, a OCDE alude à "contração generalizada do comércio internacional de bens", relacionado, "em parte", com a "forte desvalorização de algumas moedas em relação ao dólar no segundo trimestre, desde logo o peso argentino (-18%), a lira turca (-15%) e o real brasileiro (-11%). Ainda assim, isso foi parcialmente compensado pelo aumento dos preços do petróleo, que no caso do crude vindo do Dubai registou uma média de 71,6 dólares por barril entre abril e junho, após 64 dólares no primeiro trimestre do ano.

Estes preços justificam, assim, o aumento das exportações de países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita (9,7%), a Índia (5,7%), os Estados Unidos (4,4%), o Canadá (4,4%), a Rússia (1,2%) e a Austrália (1,2%).

Em sentido inverso, os maiores retrocessos no valor das exportações verificaram-se na Argentina (-19,9 %), no Brasil (-9%) e no Reino Unido (-6,9%). Mais ligeiras foram as quedas da China (-2,8 %) e da União Europeia (-1,9%).

No que toca às importações, baixaram mais na Turquia (-9,4%), no Brasil (-6,5%), na Argentina (-6,1%) e na África do Sul (-5,9%).

Dentro destes países do G20, apenas se registaram aumentos nas importações da Índia (2,9%), do Canadá (1,4 %), do México (1,4%), do Japão (1,2%) e da Indonésia (1,2%).