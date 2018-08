Retail Consult reforça na América Latina

Há três marcos fundamentais na curta carreira da Retail Consult, uma empresa parceira da Oracle especializada em sistemas de informação para retalhistas, fundada no dia de Portugal (10 de junho) de 2011: O primeiro negócio com um gigante do setor (Ahold) e logo no mercado mais avançado e competitivo do retalho mundial (Estados Unidos); o contrato com a Sonae que se traduzia numa espécie de regresso a casa do seus fundadores embalados na escola Enable (adquirida depois pela multinacional indiana Wipro) e a abertura do escritório em Curitiba, no Brasil ( 2013) que aprofundou a internacionalização e abriu espaço para a ofensiva na América Latina.

É na América Latina que a tecnológica mais tem singrado, contando com clientes em mercados como o Chile, Equador, Colômbia e México, país em que instalou os sistemas digitais para a cadeia Oxxo, com 17 mil lojas. A região representa dois terços das vendas da empresa.

Crescimento assinalável

Sete anos depois de uma equipa de seis especialistas no retalho, liderados por Paulo Silva, atual presidente executivo, e Klaus Sentker (chairmain), ter ousado sair da zona de conforto para pedalar a sua própria bicicleta, a Retail tem uma narrativa para contar, suportada em crescimento anuais assinaláveis.

Em 2018, a faturação será de 25 milhões de euros, a comunidade laboral está perto dos 300 assalariados com um terço afeta às sucursais no exterior – Estados Unidos, Alemanha, Brasil, México e Chile.

A carteira de 20 clientes em 14 mercados conta com gigantes como a Bata (calçado), Makro, Auchan. Office Depot ou Desigual.

A empresas faz 90% da receita nos mercados externos - Chile (24%), Brasil (20%) e México (20%) são os principais.

Visão de retalhista

Como se consegue, um desempenho tão impressionante em tão pouco tempo? Em resumo, combinando a visão de retalhista com tecnologia,

A Retail "percebe e domina toda a operação", da logística à contabilidade, abordando as soluções informáticas na ótica do retalhista, oferecendo uma oferta inovadora com novas funcionalidades e “dispondo de massa gravítica que lhe permite criar talentos e ter equipas muito perto do cliente”, explica Paulo Silva.

O negócio do retalho "é muito complexo, lida com formação volumosa e minuciosa e está em evolução permanente". Paulo Silva cita o caso dos cartões que acumulam descontos como uma variável que cria uma nova realidade, interferindo nos sistemas digitais na caixa e no acerto de contas com o IVA.

Aperfeiçoar uma solução básica

A tendência recente combina "entregas cada vez mais rápidas e custos mais reduzidos". Isso leva à estandardização dos sistemas" Mas como cada operador prefere um fato à medida "o segredo está em atuar sobre uma solução básica, ajustando à realidade de cada cliente".

Silvia Gomes, diretora para a Europa, contribui com outra explicação Com a experiência acumulada "conhecíamos o que de errado havia nas soluções disponíveis e como se poderia aperfeiçoar".

A equipa fundadora participou na evolução das soluções digitais que corporizaram a expansão do Modelo Continente, a rede com maior quota (70%) na distribuição alimentar online em Portugal.

O primeiro contrato com a Ahold, logo no ano de arranque foi o melhor cartão de visita que a Retail Consult poderia ambicionar para se tornar num operador à escala global.

Os novos desafios para provar que o sucesso acumulado não se explica por sorte de principiante passa por evoluir "para serviços de maior valor e de um ciclo mais longo".

O recente contrato com a Parfois simboliza o novo posicionamento. A prioridade "é aprofundar as relações com os atuais clientes e reforçar a atuação nas geografias em que operamos".

A intenção é que os contratos atuais de um ou dois anos "evoluam para um ciclo mais longo, até 5 anos, incorporando a prestação de mais serviços".