Rácio de crédito problemático na zona euro reduziu-se em março para 4,64%

O crédito problemático nos bancos da zona euro era em março de 4,64% do total de empréstimos, abaixo dos 4,83% de dezembro e dos 6,23% de março de 2017, segundo dados publicados nesta quarta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE). Já no total da União Europeia (UE) o rácio de malparado nos bancos era mais baixo, de 3,9% em março, também em recuo face aos períodos anteriores.

A nível europeu há uma discussão na Autoridade Bancária Europeia sobre penalizar os bancos com rácio de crédito malparado acima de 5%, o que já motivou a oposição da Associação Portuguesa de Bancos (APB). O crédito malparado é, em média, mais alto nos países do Sul da Europa. Em Portugal, o crédito malparado era de 15,2% no final de 2017, abaixo dos 19,5% de 2016.

Os dados do BCE hoje divulgados indicam ainda que o total de ativos dos bancos da UE caiu 3,5% em termos homólogos para 32,8 biliões de euros no final de março. Já na zona euro, o total de ativos desceu 3,4% para 23,8 biliões de euros.

Estes dados referem-se a 386 grupos bancários e 2.855 institutos de crédito independentes que operam na UE, incluindo filiais no estrangeiro e sucursais, cobrindo 100% do balanço do setor bancário da UE.